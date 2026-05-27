Città senz' acqua blitz del neo sindaco sul cantiere | Mai più disagi del genere
Il nuovo sindaco di Casagiove ha effettuato un blitz sul cantiere di un acquedotto, promettendo che non ci saranno più disagi simili. La città è senza acqua da alcune ore e il primo intervento del nuovo amministratore riguarda la gestione dell’emergenza. Nessuna comunicazione ufficiale sulla durata del disagio o sui tempi di riparazione. La situazione resta critica, mentre le autorità locali cercano di risolvere il problema il prima possibile.
Nemmeno il tempo di indossare la fascia tricolore e neo sindaco di Casagiove Francesco Moscatiello si ritrova già a gestire le emergenze.Nel pomeriggio del 25 maggio l’amministrazione comunale aveva pubblicato - attraverso i propri canali social - un avviso alla cittadinanza relativo a un. 🔗 Leggi su Casertanews.it
The War of the Worlds by H. G. Wells | Full Read-Along Audiobook | Immersive Reading
Notizie e thread social correlati
Ortona senz’acqua nel giorno del Perdono, il sindaco attacca: “Situazione non più tollerabile”A Ortona, nel giorno del Perdono di San Tommaso, si sono verificati nuovi disagi legati alla mancanza d’acqua.
Materdei senz’acqua per 9 ore, guasto nella zona delle Fontanelle: disagi per i residentiI residenti di Materdei, Discesa Materdei e Stella sono rimasti senza acqua per circa nove ore ieri, 16 aprile, a causa di un guasto nella zona delle...
Argomenti più discussi: Panineria senza acqua e non a norma, blitz del Nas: scatta la multa; Siracusa senz’acqua per giorni: al via la raccolta adesioni per rimborsi e bollette ridotte.
Blitz della Guardia Costiera a Palermo: sequestrati 1.500 ricci di mare e 2 tonnellate di pesce senza tracciabilità. Fondamentale anche il supporto dei medici veterinari e dei tecnici della prevenzione dell’ASP di Palermo Maxi operazione della Guardia Costiera facebook
Tubazione tranciata, Codogno senz’acqua: grossi disagi in gran parte della cittàCodogno (Lodi) – 26 febbraio 2026 – Tardo pomeriggio e prima serata di disagi a Codogno, a causa di un grave guasto alla rete idrica. Un trattore, impegnato in lavori agricoli nei campi dietro al ... ilgiorno.it
Quartu senz’acqua, Milia: Perché interrompere l’erogazione nell’intera città?Non siamo molto contenti. Usa un eufemismo Graziano Milia, il sindaco di Quartu, dopo l’ennesima rottura di una condotta idrica che ha lasciato la città senz’acqua. I disagi hanno dell’incredibile ... unionesarda.it