Città senz' acqua blitz del neo sindaco sul cantiere | Mai più disagi del genere

Notizia in breve

Il nuovo sindaco di Casagiove ha effettuato un blitz sul cantiere di un acquedotto, promettendo che non ci saranno più disagi simili. La città è senza acqua da alcune ore e il primo intervento del nuovo amministratore riguarda la gestione dell’emergenza. Nessuna comunicazione ufficiale sulla durata del disagio o sui tempi di riparazione. La situazione resta critica, mentre le autorità locali cercano di risolvere il problema il prima possibile.