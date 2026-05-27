Città senz' acqua blitz del neo sindaco sul cantiere | Mai più disagi del genere

Da casertanews.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il nuovo sindaco di Casagiove ha effettuato un blitz sul cantiere di un acquedotto, promettendo che non ci saranno più disagi simili. La città è senza acqua da alcune ore e il primo intervento del nuovo amministratore riguarda la gestione dell’emergenza. Nessuna comunicazione ufficiale sulla durata del disagio o sui tempi di riparazione. La situazione resta critica, mentre le autorità locali cercano di risolvere il problema il prima possibile.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nemmeno il tempo di indossare la fascia tricolore e neo sindaco di Casagiove Francesco Moscatiello si ritrova già a gestire le emergenze.Nel pomeriggio del 25 maggio l’amministrazione comunale aveva pubblicato - attraverso i propri canali social - un avviso alla cittadinanza relativo a un. 🔗 Leggi su Casertanews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The War of the Worlds by H. G. Wells | Full Read-Along Audiobook | Immersive Reading

Video The War of the Worlds by H. G. Wells | Full Read-Along Audiobook | Immersive Reading

Notizie e thread social correlati

Ortona senz’acqua nel giorno del Perdono, il sindaco attacca: “Situazione non più tollerabile”A Ortona, nel giorno del Perdono di San Tommaso, si sono verificati nuovi disagi legati alla mancanza d’acqua.

Materdei senz’acqua per 9 ore, guasto nella zona delle Fontanelle: disagi per i residentiI residenti di Materdei, Discesa Materdei e Stella sono rimasti senza acqua per circa nove ore ieri, 16 aprile, a causa di un guasto nella zona delle...

Argomenti più discussi: Panineria senza acqua e non a norma, blitz del Nas: scatta la multa; Siracusa senz’acqua per giorni: al via la raccolta adesioni per rimborsi e bollette ridotte.

Tubazione tranciata, Codogno senz’acqua: grossi disagi in gran parte della cittàCodogno (Lodi) – 26 febbraio 2026 – Tardo pomeriggio e prima serata di disagi a Codogno, a causa di un grave guasto alla rete idrica. Un trattore, impegnato in lavori agricoli nei campi dietro al ... ilgiorno.it

Quartu senz’acqua, Milia: Perché interrompere l’erogazione nell’intera città?Non siamo molto contenti. Usa un eufemismo Graziano Milia, il sindaco di Quartu, dopo l’ennesima rottura di una condotta idrica che ha lasciato la città senz’acqua. I disagi hanno dell’incredibile ... unionesarda.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web