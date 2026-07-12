Il governo ha approvato la costruzione di un resort di lusso a Ostuni, in Puglia, in un’area naturale protetta, ignorando i pareri contrari di Regione e Soprintendenza. Nonostante le opposizioni, i lavori sono stati autorizzati. Ambientalisti hanno presentato ricorso al Tar, denunciando che l’intervento danneggia il territorio. La decisione segue un modello già visto in altre zone, come Tavolara in Sardegna.

Via libera al resort extralusso in un’area incontaminata, nonostante il parere negativo di Regione e Soprintendenza. Succede a Ostuni, in Puglia, come è successo a Tavolara in Sardegna. Un progetto da circa 100 milioni di euro che reca il marchio Four Seasons, la catena alberghiera di lusso che ha tra i principali azionisti il magnate statunitense Bill Gates. Finanziato anche da Omnam Investement Group, immobiliare israeliana fondata da David Zisser che recentemente ha tentato, senza riuscirci, di realizzare un altro mega resort di lusso sulla Costa Ripagnola, in Valle d’Itria. “Siamo di fronte a un nuovo scempio annunciato. In un’area paesaggisticamente integra e di grande valore ambientale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’ok del governo a un resort extralusso anche a Ostuni nonostante i no di Soprintendenza e Regione. Ambientalisti ricorrono al Tar, Bonelli: “Meloni vende la costa agli stranieri”

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@Antonio_Decaro @IntlCrimCourt @Unomattina @tpi @corrmezzogiorno @gazzettadelsud @Tg1Rai @tg2rai @MediasetTgcom24 @fam_cristiana @agorarai Ma a #Ostuni la sodale del massacratore di Bambini #Netanyahu, . @GiorgiaMeloni, non è ancora x.com

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