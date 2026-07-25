Tre rappresentanti dell’editoria indipendente hanno criticato la tendenza a semplificare e normalizzare i temi trattati nei libri contemporanei italiani. Secondo loro, molte pubblicazioni si concentrano su narrazioni che presentano conclusioni positive e rassicuranti, specialmente riguardo a patologie, fobie e questioni economiche. Questa scelta editoriale, sostengono, contribuisce a un’omologazione che riduce la varietà delle voci e delle prospettive disponibili sul mercato.

La produzione editoriale italiana contemporanea opera una selezione volta a normalizzare il racconto delle patologie personali, delle fobie e delle dinamiche economiche, offrendo al pubblico conclusioni positive e consolatorie. A questa logica di mercato si oppone il lavoro delle case editrici indipendenti, che scelgono di pubblicare testi privi di finalità pedagogiche o intenti rassicuranti. Tre recenti volumi analizzano la realtà odierna e passata attraverso la cronaca documentaria di una malattia, l’analisi del conflitto di classe legato al precariato e la ricostruzione storica di comunità marginali. La casa editrice Neo Edizioni pubblica Veneri deformi di Yasmina Pani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La realtà senza sconti: tre voci dell’editoria indipendente contro l’omologazione

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