A Modena torna Assedio tre giorni di controculture editoria indipendente e arte urbana

Con la terza edizione di "Assedio – Controculture e spazio pubblico", in programma dal 5 al 7 giugno, Modena torna a interrogarsi sullo spazio pubblico attraverso lo sguardo inquieto e fertile delle controculture urbane. Editoria indipendente, pratiche artistiche e riflessione critica si. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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