Una marina di libri | ai Cantieri Culturali alla Zisa torna la rassegna dell' editoria indipendente
Da giovedì 4 a domenica 7 giugno 2026, ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo, si terrà la diciassettesima edizione di Una marina di libri, una rassegna dedicata all’editoria indipendente. L’evento è stato presentato presso la sede dell’Institut français e prevede l’apertura al pubblico durante tutto il fine settimana. La manifestazione si svolge in uno spazio situato in via Paolo Gili, 4, e rappresenta un appuntamento consolidato nel panorama culturale locale.
Presentata, nella sede dell’Institut français, la diciassettesima edizione di Una marina di libri, la rassegna dell’editoria indipendente sarà aperta al pubblico, da giovedì 4 a domenica 7 giungo 2026, ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo (via Paolo Gili, 4).“La voce dei senza voce” è il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
21.05.2026, Una marina di libri (XVII ed.), Cantieri Culturali alla Zisa, PA. Conferenza stampa.
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