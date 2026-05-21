Una marina di libri | ai Cantieri Culturali alla Zisa torna la rassegna dell' editoria indipendente

Da giovedì 4 a domenica 7 giugno 2026, ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo, si terrà la diciassettesima edizione di Una marina di libri, una rassegna dedicata all’editoria indipendente. L’evento è stato presentato presso la sede dell’Institut français e prevede l’apertura al pubblico durante tutto il fine settimana. La manifestazione si svolge in uno spazio situato in via Paolo Gili, 4, e rappresenta un appuntamento consolidato nel panorama culturale locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui