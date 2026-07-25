Durante un evento di gala della stampa americana, l'ex presidente ha indossato un cappellino rosso con le cifre “2028” ricamate e ha annunciato: “Mi candido di nuovo”. La dichiarazione ha sorpreso i presenti, riducendo il tono leggero della serata. La provocazione è stata fatta nelle fasi conclusive del suo intervento, attirando l’attenzione dei media presenti.

Un cappellino rosso, quattro cifre ricamate e la platea dei corrispondenti della Casa Bianca improvvisamente meno incline a ridere. Donald Trump ha scelto le battute finali del suo intervento al gala della stampa americana per estrarre dal cilindro – quasi letteralmente – la provocazione più efficace della serata: “ Trump 2028”. Se l’è messo in testa e ha lasciato che fossero gli altri a discutere, ancora una volta, delle sue intenzioni. Leggi anche «Questa sera, per dimostrare quanto tengo alla stampa e quanto voglio salvare i vostri ascolti, sono lieto di annunciare la mia intenzione – e questo è quasi uno scoop – di candidarmi per un quarto mandato alla presidenza degli Stati Uniti », ha detto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - La provocazione di Trump col cappellino “2028” in testa: «Mi ricandido». Stampa attonita

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