Donald Trump, a sorpresa, indossa il cappellino rosso con la scritta ‘ Trump 2028 ‘. “È questa la mia intenzione per un terzo mandato come presidente degli Stati Uniti. Lo faremo. Ci divertiremo un po’. Ho vinto. Ho vinto tre volte. Ora lo farò di nuovo”, ha detto il tycoon nelle battute finali del suo intervento alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, durato poco più di un’ora. ‘Trump 2028’. “Lo farò. Dovrebbe essere facile”, ha aggiunto il tycoon in una sala diventata all’improvviso silenziosa. “Sto diventando molto bravo a candidarmi alla presidenza. Avrete tempo per parlarne. Sapete, è interessante quando torni e fai un buon lavoro, come abbiamo fatto noi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Il Presidente USA indossa il cappellino rosso ‘Trump 2028’ e annuncia: “Mi candido alle presidenziali”

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Trump vuole il terzo mandato: «Voglio candidarmi alle presidenziali del 2028»

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