Maldini ha proposto segretamente ad Ancelotti, ma la notizia è trapelata. Nel frattempo, Pirlo è stato indicato come possibile nuovo allenatore della nazionale, suscitando critiche e reazioni di sorpresa tra gli addetti ai lavori.

Forse Pirlo è sempre stato l’unico candidato per Maldini. Andrea Pirlo verso la guida della Nazionale ha scatenato la critica. Ovviamente sono tutti balzati dalla sedia. Tifosi, osservatori e giornalisti. Un clima da uno contro tutti che piace Maldini, decisamente meno a Malagò che ama veleggiare nel consenso. Ma il presidente della Figc si è dato la zappa sui piedi. Certo resta l’interrogativo: com’è possibile che in quindici giorni di trattative Malagò e Maldini non abbiano mai parlato di commissario tecnico? A noi sembra assurdo. Fatto sta che si è arrivati a Pirlo che probabilmente è sempre stato l’unico vero candidato visto che gli altri due erano noi impossibili: Ancelotti perché sotto contratto col Brasile e Guardiola per mille altri motivi, non solo familiari come viene detto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La proposta (poco elegante) di Maldini ad Ancelotti doveva rimanere segreta

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