Garlasco Sempio via da Roma in anticipo | È un assedio non sono sereno Doveva rimanere 5 giorni
Un uomo che era arrivato a Roma lunedì con il bel tempo è ripartito ieri pomeriggio, questa volta sotto la pioggia battente. Aveva previsto di rimanere cinque giorni, ma ha deciso di partire prima del previsto, dichiarando di sentirsi in un vero e proprio assedio e di non essere sereno. La sua partenza anticipata ha destato interesse tra chi lo conosceva.
Era arrivato nella Capitale lunedì mattina accolto dal sole. È ripartito ieri pomeriggio sotto il diluvio. «Preoccupato» e «stanco». Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, anche con l'aggravante dei motivi abietti, ha dovuto accelerare e concludere in anticipo il suo soggiorno a Roma, dove era arrivato per sottoporsi a una consulenza "personologica" di parte e a una serie di prelievi e test che serviranno alla difesa per contestare le accuse della Procura di Pavia. A partire dalle tracce di Dna trovate sotto alle unghie della vittima e per quell'impronta sulla parete di casa Poggi che l'accusa ritiene sia...🔗 Leggi su Ilmattino.it
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