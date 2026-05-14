Garlasco Sempio via da Roma in anticipo | È un assedio non sono sereno Doveva rimanere 5 giorni

Un uomo che era arrivato a Roma lunedì con il bel tempo è ripartito ieri pomeriggio, questa volta sotto la pioggia battente. Aveva previsto di rimanere cinque giorni, ma ha deciso di partire prima del previsto, dichiarando di sentirsi in un vero e proprio assedio e di non essere sereno. La sua partenza anticipata ha destato interesse tra chi lo conosceva.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Era arrivato nella Capitale lunedì mattina accolto dal sole. È ripartito ieri pomeriggio sotto il diluvio. «Preoccupato» e «stanco». Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, anche con l'aggravante dei motivi abietti, ha dovuto accelerare e concludere in anticipo il suo soggiorno a Roma, dove era arrivato per sottoporsi a una consulenza "personologica" di parte e a una serie di prelievi e test che serviranno alla difesa per contestare le accuse della Procura di Pavia. A partire dalle tracce di Dna trovate sotto alle unghie della vittima e per quell'impronta sulla parete di casa Poggi che l'accusa ritiene sia...🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Garlasco, Sempio via da Roma in anticipo: «È un assedio, non sono sereno». Doveva rimanere 5 giorni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Garlasco, Andrea Sempio a Roma: l'assedio dei cronistiAndrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, è a Roma per sottoporsi a una perizia psicologica nel laboratorio Genomica, nell’ambito del nuovo... Delitto di Garlasco, Andrea Sempio a Roma: l’assedio dei cronistiAndrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, è a Roma per sottoporsi a una perizia psicologica nel laboratorio Genomica, nell’ambito del nuovo... Temi più discussi: Delitto di Garlasco, per i pm 21 elementi utili a provare la colpevolezza di Andrea Sempio; Garlasco, il 'giallo' del tragitto di Andrea Sempio: per i pm mentì sul passaggio davanti a casa Poggi; Caso Garlasco, il giorno dopo. Tutto quello che i pm contestano ad Andrea Sempio; Garlasco, gli spostamenti illogici di Andrea Sempio e del padre la mattina dell’omicidio. Delitto di Garlasco, i pm: Con 21 elementi proviamo la colpevolezza di Andrea Sempio. Nell'elenco in Procura si va dalle telefonate alla presunta corruzione fino al Dna e all'impronta. #ANSA x.com Garlasco, Sempio via da Roma in anticipo: «È un assedio, non sono sereno». Doveva rimanere 5 giorniEra arrivato nella Capitale lunedì mattina accolto dal sole. È ripartito ieri pomeriggio sotto il diluvio. «Preoccupato» e «stanco». Andrea Sempio, ... ilmattino.it Garlasco, la mamma di Andrea Sempio: «Se ti succedeva a 19 anni...». E lui: «È successo a 19 anni»MILANO - La «sostanziale inazione investigativa» con la quale, nel 2017, vennero svolte le prime indagini su Andrea Sempio ha prodotto un duplice risultato. Non solo il fascicolo, ... ilgazzettino.it