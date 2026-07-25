Catalina confida ad Adriano di voler lasciare La Promessa per mettere in salvo la famiglia dalle minacce del Barone mentre Enora trova una soluzione decisiva per il nuovo motore di Manuel e Toño. Nelle anticipazioni de La Promessa, in onda domani 26 luglio alle 19:40 su Rete 4, le minacce del Barone diventano sempre più pesanti e Catalina si trova davanti a una scelta dolorosa. Per proteggere la sua famiglia è pronta a sacrificare tutto ciò che ama e a prendere in considerazione una fuga da La Promessa. La sua decisione, però, sconvolge profondamente Adriano. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Angela si sta lentamente riprendendo dal rapimento, ma è evidente che l'esperienza l'abbia segnata profondamente e che sia ancora molto provata dal punto di vista emotivo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 26 luglio: Catalina vuole scappare per salvare la famiglia

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La Promessa - Anticipazioni 25 Luglio 2026 - IL BARONE DI VALLADARES PASSA AI FATTI !

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La Promessa anticipazioni 26 luglio: Catalina vuole scappare per salvare la famigliaLa Promessa anticipazioni 26 luglio: Catalina vuole lasciare tutto per salvare la famiglia. La sua decisione sconvolge Adriano mentre Enora sorprende Manuel e Toño. movieplayer.it

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