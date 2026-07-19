© US Mediaset La situazione tra il barone di Valladares e Catalina de Luján si fa tesa. Proprio per questo, nel corso dei prossimi episodi de La Promessa, il nobile assume un atteggiamento ancora più duro con la ragazza, responsabile dell’insorgere di alcune ribellioni nella classe operaia della comarca, e le intima di lasciare per sempre la residenza di famiglia, se non vuole incorrere in spiacevoli ripercussioni. Un ultimatum che Catalina rispedisce al mittente. Maggiori info nelle trame che seguono. Nei prossimi giorni, la soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.40 e il sabato in prime time. Le puntate si possono vedere in streaming su Mediaset. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La Promessa, anticipazioni dal 20 al 26 luglio 2026: il barone di Valladares intima a Catalina di lasciare per sempre la residenza dei Luján

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