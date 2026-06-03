La Promessa anticipazioni 4 giugno | Catalina lotta per salvare Raffaella

Da movieplayer.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Raffaella è in condizioni critiche e nessun medico si offre di intervenire. Catalina cerca di salvarla, affrontando il Barone de Valladares da sola. Nel frattempo, Enora tenta di convincere un uomo a riprendere il volo dopo la morte di Jana. La scena si svolge in un momento di grande tensione, con protagonisti che agiscono per cercare di cambiare il corso degli eventi.

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La salute di Raffaella peggiora e nessun medico vuole aiutarla. Catalina si trova sola contro il Barone de Valladares, mentre Enora cerca di convincere Manuel a tornare a volare dopo la morte di Jana. Momenti di grande tensione nelle anticipazioni de La Promessa in onda il 4 giugno. Catalina dovrà affrontare una delle prove più difficili della sua vita quando le condizioni della piccola Raffaella continueranno a peggiorare senza che alcun medico accetti di visitarla. Dietro quello che inizialmente sembra un caso sfortunato si nasconde però una realtà ben più inquietante. Il Barone de Valladares è infatti deciso a colpire la famiglia usando la bambina come strumento di pressione contro Catalina. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 4 giugno: Catalina lotta per salvare Raffaella
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