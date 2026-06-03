La Promessa anticipazioni 4 giugno | Catalina lotta per salvare Raffaella
Raffaella è in condizioni critiche e nessun medico si offre di intervenire. Catalina cerca di salvarla, affrontando il Barone de Valladares da sola. Nel frattempo, Enora tenta di convincere un uomo a riprendere il volo dopo la morte di Jana. La scena si svolge in un momento di grande tensione, con protagonisti che agiscono per cercare di cambiare il corso degli eventi.
La salute di Raffaella peggiora e nessun medico vuole aiutarla. Catalina si trova sola contro il Barone de Valladares, mentre Enora cerca di convincere Manuel a tornare a volare dopo la morte di Jana. Momenti di grande tensione nelle anticipazioni de La Promessa in onda il 4 giugno. Catalina dovrà affrontare una delle prove più difficili della sua vita quando le condizioni della piccola Raffaella continueranno a peggiorare senza che alcun medico accetti di visitarla. Dietro quello che inizialmente sembra un caso sfortunato si nasconde però una realtà ben più inquietante. Il Barone de Valladares è infatti deciso a colpire la famiglia usando la bambina come strumento di pressione contro Catalina. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
LA PROMESSA ANTICIPAZIONI 1 7 GIUGNO Tradimenti, baci proibiti e una bambina in pericolo
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