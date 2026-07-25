È stato annunciato che i profumi al fico non riproducono direttamente il frutto, il latte o la foglia, ma cercano di evocare una sensazione. Ogni fragranza con questa nota olfattiva si basa su una combinazione di accordi, molecole sintetiche e scelte creative. Non si tratta di una riproduzione fedele, bensì di un’interpretazione che mira a trasmettere una percezione sensoriale. La creazione di queste fragranze coinvolge un lavoro di composizione e sperimentazione.

I profumi al fico non riproducono un frutto, il latte o la foglia, ma ricreano una sensazione. Dietro ogni fragranza che contiene il fico come nota olfattiva c’è infatti un lavoro fatto di accordi, molecole sintetiche e intuizioni olfattive. Purtroppo il fico, così come lo conosciamo in natura, non si può estrarre e, tantomeno, imbottigliare. Un vero peccato, perché dal punto di vista olfattivo, il fico è un frutto complesso: racchiude la freschezza della foglia verde, la sfumatura lattiginosa della linfa o la dolcezza succosa della polpa matura. Eppure nessuna di queste sfaccettature può essere isolata e imbottigliata, almeno non così come la si sente in natura. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La profumeria come arte dell’allusione: i profumi al fico

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