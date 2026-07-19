Un nuovo profumo al frangipani è stato lanciato sul mercato, con l’obiettivo di evocare sensazioni estive. La fragranza si distingue per una scia leggera che richiama ambienti tropicali e spiagge esotiche. La composizione mira a suscitare ricordi di mare, veranda bianca e serate sotto le stelle. Il prodotto è disponibile in diverse varianti e viene promosso come un modo per prolungare la sensazione di estate anche durante altre stagioni.

Non c’è nulla di meglio dei profumi al frangipani per lasciarsi trasportare (almeno con l’immaginazione) verso mete esotiche e tropicali. Basta una scia leggera e, all’improvviso, riaffiorano il rumore delle onde, il bianco abbacinante di una veranda sul mare, una cena a piedi nudi sotto le stelle. E magari un cielo stellato. tropicale. Non è soltanto una suggestione. Le neuroscienze parlano di Proust Effect, il fenomeno per cui gli odori riescono a evocare ricordi e fantasie con un’intensità superiore rispetto alle immagini o ai suoni. Il motivo è semplice: l’olfatto dialoga direttamente con le aree cerebrali coinvolte nelle emozioni e nella memoria. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - I profumi al frangipani prolungano il ricordo dell’estate

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