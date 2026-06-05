I profumi al crisantemo sono stati a lungo trascurati nel settore della profumeria, considerati meno prestigiosi rispetto ad altre fragranze. Recentemente, però, stanno guadagnando attenzione, rompendo le barriere legate a pregiudizi e tradizioni. Questo cambiamento avviene mentre l'industria si apre a nuove interpretazioni olfattive, includendo fiori che in passato erano considerati meno adatti alla creazione di profumi di alta gamma.

Ci piace quando si spazzano via i luoghi comuni. Quando si rompono i tabù e si cambia così il corso della storia. Una piccola vittoria si gioca ora, nel campo della profumeria (di nicchia). Si tratta di un piccolo fenomeno dal grande e ridente futuro. Un fiore, da sempre discriminato non tanto per la bellezza dei suoi petali o per la sua fragranza delicata, ma per il suo simbolo e significato, ghettizzato, escluso dalle fragranze fiorite da sempre, esce allo scoperto. Come nota da scoprire, insolita, sconosciuta, rara: stiamo parlando del crisantemo. In occasione di Esxence 2026, la fiera della profumeria in svolgimento a Milano, il brand di profumeria artistica Made in Italy, Jijide, in collaborazione con Italian Perfumery Institute, ha presentato la fragranza Talea che racconta il crisantemo, attraverso l’assoluta di crisantemo bianco. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Profumi al crisantemo: il fiore più discriminato della profumeria esce dal ghetto

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