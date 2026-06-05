Profumi al crisantemo | il fiore più discriminato della profumeria esce dal ghetto

Da amica.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I profumi al crisantemo sono stati a lungo trascurati nel settore della profumeria, considerati meno prestigiosi rispetto ad altre fragranze. Recentemente, però, stanno guadagnando attenzione, rompendo le barriere legate a pregiudizi e tradizioni. Questo cambiamento avviene mentre l'industria si apre a nuove interpretazioni olfattive, includendo fiori che in passato erano considerati meno adatti alla creazione di profumi di alta gamma.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ci piace quando si spazzano via i luoghi comuni. Quando si rompono i tabù e si cambia così il corso della storia. Una piccola vittoria si gioca ora, nel campo della profumeria (di nicchia). Si tratta di un piccolo fenomeno dal grande e ridente futuro. Un fiore, da sempre discriminato non tanto per la bellezza dei suoi petali o per la sua fragranza delicata, ma per il suo simbolo e significato, ghettizzato, escluso dalle fragranze fiorite da sempre, esce allo scoperto. Come nota da scoprire, insolita, sconosciuta, rara: stiamo parlando del crisantemo. In occasione di Esxence 2026, la fiera della profumeria in svolgimento a Milano, il brand di profumeria artistica Made in Italy, Jijide, in collaborazione con Italian Perfumery Institute, ha presentato la fragranza Talea che racconta il crisantemo, attraverso l’assoluta di crisantemo bianco. 🔗 Leggi su Amica.it

profumi al crisantemo il fiore pi249 discriminato della profumeria esce dal ghetto
© Amica.it - Profumi al crisantemo: il fiore più discriminato della profumeria esce dal ghetto
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Smalti, gel, profumi e shampoo cambiano formula: la nuova normativa Ue riduce o elimina ingredienti considerati a rischio, introducendo standard più rigorosi. E parrucchieri, centri estetici e profumeria dovranno adattasi rapidamenteA partire dal 1° maggio 2026 entrerà in vigore una normativa europea che modifica le composizioni di smalti, gel, profumi e shampoo, imponendo limiti...

San Pellegrino in Fiore esce dal quartiere medievale e si fa in treSan Pellegrino in Fiore amplia i suoi spazi nel centro cittadino, lasciando il quartiere medievale per coinvolgere altre aree.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web