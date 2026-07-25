La procuratrice ha dichiarato che la legge approvata è incostituzionale e non basta a risolvere l’emergenza della delinquenza minorile. Ha aggiunto che, anche quando lo Stato si fa sentire, una normativa da sola non può affrontare completamente il problema. La sua posizione sottolinea come le misure legislative, senza interventi più ampi, siano insufficienti.

"Quando lo Stato c’è e si fa sentire è sempre un segnale positivo ma una legge da sola non può bastare a risolvere il problema della delinquenza minorile. E soprattutto prevedere l’imputabilità assoluta significa cancellare tout court il concetto di adolescenza e ciò che ne deriva". Secondo la procuratrice dei minori di Firenze, Roberta Pieri, il disegno di legge messo a punto dal governo – che prevede in assoluto l’imputabilità dei minori fra i 14 e i 18 anni, a meno che non si provi il contrario ribaltando così la prospettiva – stravolge il diritto minorile non tenendo conto di quello che è il percorso di crescita di un individuo che non è solo "una questione giuridica", ma un "meccanismo fisico e neurologico". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La procuratrice Pieri : "Legge incostituzionale. Non risolve l’emergenza"

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