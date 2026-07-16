La Camera ha approvato la nuova legge elettorale con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astensioni. La maggioranza ha espresso soddisfazione, mentre l’opposizione ha definito la legge incostituzionale. Il testo ora passa all’esame del Senato per ulteriori deliberazioni.

Via libera della Camera alla nuova legge elettorale. Il provvedimento è stato approvato con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astensioni. Ora il testo passa all’esame del Senato. Alla lettura dei risultati, i parlamentari del centrodestra si sono alzati in piedi, applaudendo e stringendosi la mano in segno di soddisfazione. Di tutt’altro tenore la reazione delle opposizioni, che hanno fischiato per manifestare il proprio dissenso ed esposto diversi cartelli con le scritte: “Meloni ha fallito”, “Legge incostituzionale” e “Maggioranza a casa”. Come cambia la legge elettorale. La nuova legge elettorale, come spiega Askanews, introduce un sistema misto, proporzionale con premio di maggioranza, e prevede l’elezione dei parlamentari attraverso liste bloccate. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Via libera della Camera alla nuova legge elettorale. Esulta la maggioranza, mentre l’opposizione protesta: “È incostituzionale”

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Il dibattito sulla legge elettorale in Italia è entrato in una fase caldissima.

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