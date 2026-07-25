Il disegno di legge anti-maranza La procuratrice dei minori | Incostituzionale si cancella l’adolescenza

Da lanazione.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 26 luglio 2026, una procuratrice dei minori ha dichiarato che un disegno di legge anti-maranza è incostituzionale, affermando che cancella l’adolescenza. La legge, approvata di recente, mira a rafforzare le misure contro la delinquenza minorile. La procuratrice ha sottolineato che, nonostante l’intervento dello Stato, il problema richiede anche interventi più complessi e di lunga durata.

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Firenze, 26 luglio 2026 –  “Quando lo Stato c’è e si fa sentire è sempre un segnale positivo ma una legge da sola non può bastare a risolvere il problema della delinquenza minorile. E soprattutto prevedere l’imputabilità assoluta significa cancellare tout court il concetto di adolescenza e ciò che ne deriva”. Secondo la procuratrice dei minori di Firenze, Roberta Pieri, il disegno di legge messo a punto dal governo – che prevede in assoluto l’imputabilità dei minori fra i 14 e i 18 anni, a meno che non si provi il contrario ribaltando così la prospettiva – stravolge il diritto minorile non tenendo conto di quello che è il percorso di crescita di un individuo che non è solo “una questione giuridica”, ma un “meccanismo fisico e neurologico”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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