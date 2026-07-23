Oggi si è celebrato il raggiungimento di oltre 50.000 firme per la proposta di legge che mira ad abolire la tassa etica, con un sit-in alla Camera. Una rappresentante ha commentato che il risultato rappresenta una vittoria per la libertà di espressione. La proposta, ancora in fase di deposito, riguarda l'eliminazione di una tassa considerata controversa. Nessuna decisione definitiva è stata presa in merito alla legge in questa fase.

“Che obiettivo festeggiamo? Quello di aver superato le 50.000 firme ” per depositare la proposta di legge per abolire la tassa etica. È questo il motivo che ha spinto i coordinatori della campagna, esponenti di diversi partiti, tra cui +Europa e i Radicali, e i testimonial della raccolta firme, tra cui la pornostar Valentina Nappi, a organizzare un sit-in all’esterno della Camera dei Deputati. Proprio Nappi ha continuato dicendo che il raggiungimento delle firme va a “conferma del fatto che gli italiani non vogliono bavagli, censure o limitazioni alla loro libertà di espressione”. Non a caso, “quando abbiamo spiegato ai cittadini che cos’è la tassa etica e come agisce”, ricordando che “domani in Italia ci potremmo ritrovare film censurati a causa di una tassa”, “hanno firmato volentieri”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tassa etica, sit-in alla Camera. Valentina Nappi: "Oggi vince la libertà d'espressione"

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Tassa etica, sit-in alla Camera. Valentina Nappi: Oggi vince la libertà d'espressione

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