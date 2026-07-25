Più Europa valuta di candidare Valentina Nappi | ha capacità di analisi a 360 gradi

Più Europa sta considerando la candidatura di Valentina Nappi, secondo quanto affermato dal presidente del partito, Matteo Hallisey. Ha commentato che la modella e attrice possiede una capacità di analisi a 360 gradi. La proposta ricorda una mossa politica di circa 40 anni fa, quando Marco Pannella si candidò in modo simile. Attualmente, si tratta di un’ipotesi in fase di valutazione e non di una decisione definitiva.

Il presidente di Più Europa, Matteo Hallisey, ha parlato con il Foglio di una possibile candidatura che sembra ricordare una mossa simile fatta da Marco Pannella quasi 40 anni fa “Candidare Valentina Nappi? Ci stiamo pensando, è un’ipotesi, una suggestione. Ne abbiamo parlato già con lei”, ha dichiarato in Hallisey nell’intervista. Ma il presidente di Più Europa ha voluto sottolineare le differenze tra Nappi e Ilona Staller (Cicciolina), entrata in Parlamento nel 1987: “Non è una provocazione come quella di Pannella. La campagna elettorale sarebbe diversa. Valentina è in grado di fare delle discussioni, degli approfondimenti su tanti temi, anche al di fuori del suo settore, la sua capacità di analisi a 360 gradi della nostra società di oggi“. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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