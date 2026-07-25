Nella mattinata, la Polizia ha arrestato i banditi prima che potessero mettere in atto l'assalto a un portavalori con lingotti d'oro. L'operazione, coordinata dalla Procura, ha concluso un'indagine complessa e articolata. Gli agenti sono intervenuti prima che i malviventi potessero avvicinare il veicolo blindato. L'intervento ha evitato il furto e portato all'arresto dei sospettati.

Nella mattinata odierna la Polizia di Stato, al termine di una complessa e articolata attività d'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Cagliari, ha dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal G.I.P. nei confronti di 11 persone gravemente indiziate, a vario titolo, di appartenere a un gruppo organizzato, con l'obiettivo di realizzare l'assalto ai danni di un furgone portavalori destinato al trasporto di almeno 30 kg di lingotti d'oro. L'indagine costituisce uno dei filoni investigativi sviluppati nell'ambito di una più ampia e complessa attività, coordinata sul piano operativo dal Servizio Centrale Operativo e condotta congiuntamente dalle Squadre Mobili di Cagliari, Sassari e Nuoro e dalla S. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La Polizia arresta i banditi prima dell'assalto al portavalori carico di lingotti d'oro | GUARDA

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Così la polizia ha catturato la banda che assaltava i portavalori. Ecco il video.

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