Due veicoli hanno bloccato un blindato che trasportava valori sulla strada provinciale 231 tra Cerignola e Canosa di Puglia. Dopo aver fermato il mezzo, i banditi sono scesi e hanno aperto il fuoco, causando l’incendio dell’auto e portando via il bottino. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, mentre un’altra rapina si è verificata sulla stessa strada in precedenza. Le forze dell’ordine stanno indagando sugli episodi.

Commando armato assalta un blindato sulla strada provinciale 231, nei pressi di Cerignola, in provincia di Foggia. Secondo le prime ricostruzioni, un mezzo blindato della ditta che si occupa del trasporto valori della società Battistolli, sarebbe stato bloccato da due auto, sulla strada tra Cerignola e Canosa di Puglia, nella provincia Bat. Il commando, sceso dalle auto armato di fucile e con i volti travisati da passamontagna, avrebbe sparato alcuni colpi verso il mezzo blindato nel quale viaggiavano tre vigilantes, costretti a fermare il mezzo. I malviventi avrebbero anche fatto esplodere il portellone con dell'esplosivo. Dopo l’assalto, una delle due auto è stata intercettata e inseguita dalle volanti del commissariato di polizia di Cerignola per un breve tratto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Assalto armato al portavalori: auto in fiamme e banditi via con il bottino. Sulla stessa strada un'altra rapina

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ASSALTO AL PORTAVALORI IN PUGLIA, SPARI E BOMBE SULLA STATALE TRA BRINDISI E LECCE

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