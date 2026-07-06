Un commando armato ha assaltato un portavalori sulla strada provinciale 231 tra Cerignola e Canosa di Puglia. Due auto hanno bloccato il mezzo blindato, che trasportava valori per una ditta di sicurezza. Durante l’azione, un veicolo è stato dato alle fiamme e i banditi sono fuggiti con il bottino. Nessuna informazione sulle eventuali persone coinvolte o sui danni alle persone. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’episodio.

Commando armato assalta un blindato sulla strada provinciale 231, nei pressi di Cerignola, in provincia di Foggia. Secondo le prime ricostruzioni, un mezzo blindato della ditta che si occupa del trasporto valori della società Battistolli, sarebbe stato bloccato da due auto, sulla strada tra Cerignola e Canosa di Puglia, nella provincia Bat. Il commando, sceso dalle auto armato di fucile e con i volti travisati da passamontagna, avrebbe sparato alcuni colpi verso il mezzo blindato nel quale viaggiavano tre vigilantes, costretti a fermare il mezzo. I malviventi avrebbero anche fatto esplodere il portellone con dell'esplosivo. Dopo l’assalto, una delle due auto è stata intercettata e inseguita dalle volanti del commissariato di polizia di Cerignola per un breve tratto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Assalto armato al portavalori: auto in fiamme e banditi via con il bottino

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Assalto a portavalori in Salento: il momento dell'esplosione

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