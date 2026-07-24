Chi fa propaganda per la Russia non può essere Ct della nazionale

Da linkiesta.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Chi promuove propaganda pro-Russia non può essere allenatore della nazionale italiana. Andrea Pirlo, considerato vicino alla guida della squadra, ha un passato da campione del mondo 2006 e una carriera ricca di successi. La sua nomina, comunque, solleva discussioni sul piano tecnico, viste le sue competenze e il suo stile di gioco. La decisione finale non è stata ancora annunciata ufficialmente.

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Andrea Pirlo sembra destinato a diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Una scelta che, sul piano calcistico, può essere discussa: il palmarès, la conoscenza del gioco, il carisma del campione del mondo 2006. Ma il calcio, soprattutto quando si parla della maglia azzurra, non è soltanto una questione di moduli e risultati. Un commissario tecnico non è un allenatore qualsiasi: è un rappresentante dell’Italia. Ed è proprio per questo che la nomina di Pirlo apre un problema che va oltre il campo. Nell’ottobre 2025 Pirlo è diventato global ambassador di Fonbet, il principale bookmaker russo. Un accordo commerciale,... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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Ecco come agisce la propaganda russa nel nostro Paese

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