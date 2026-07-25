La palazzina di subborgo Federico Comandini, vicino all’incrocio con viale Europa, era un tempo sede di uffici pubblici e con un parcheggio frequentato da auto e persone. Oggi, l’edificio appare in stato di degrado e abbandono. La struttura, che in passato aveva un ruolo istituzionale, è ora al centro di un progetto di riqualificazione condiviso. La zona, un tempo tranquilla, presenta evidenti segni di abbandono e deterioramento.

Fino a qualche anno fa non era così. All’interno della palazzina di subborgo Federico Comandini a due passi dall’incrocio con viale Europa c’erano gli uffici della Provincia e della Regione, il parcheggio era affollato di auto e di dubbie frequentazioni non se ne vedevano. Ora invece è tutto diverso, il degrado ha preso il sopravvento e quando ho cercato di avviare un dialogo con chi occupa abusivamente gli spazi esterni della mia proprietà, in pratica passandoci la vita, notti comprese, me ne sono dovuto andare molto in fretta, dopo essere diventato bersaglio di improperi e lanci di bottiglie di vetro. Non ci torno più, ho paura a farlo, perché sono consapevole del fatto che la situazione potrebbe degenerare in qualsiasi momento". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La palazzina del degrado: "Una soluzione condivisa"

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