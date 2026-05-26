Un incontro si è svolto a Porta Nuova promosso dal Comitato Cittadino, con numerosi partecipanti. Il focus è stato trovare una soluzione condivisa riguardo agli ascensori che collegano il parcheggio di Porta Nuova a largo Properzio e all’ingresso della città. La riunione ha coinvolto cittadini e rappresentanti locali, senza annunci di decisioni definitive. L’obiettivo è discutere possibili interventi per migliorare il collegamento tra le aree interessate.

Incontro partecipato, quello promosso dal Comitato Cittadino per Porta Nuova, per contribuire a trovare una soluzione condivisa sugli ascensori che dovrebbero collegare il parcheggio di Porta Nuova con largo Properzio e l’ingresso della città. Il Comitato, con l’ingegner Paolo Marcucci, ha anche presentato un’ipotesi progettuale alternativa a quella che sta portando avanti l’amministrazione comunale (due ascensori da 30 persone ciascuno, con una nuova scalinata più agevole rispetto a quella esistente guardando, in prospettiva, a scale mobili come quelle non più in funzione da luglio 2025). Il progetto proposto punta sulla necessità di ridimensionare l’intervento e di ripensare il sistema complessivo della mobilità, anche attraverso navette elettriche per i disabili e il ripristino della scala mobile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Porta Nuova, in tanti all’incontro . Si cerca una soluzione condivisa

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