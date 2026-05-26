Casa del Combattente il Comune di Latina al lavoro per una soluzione condivisa
Il Comune di Latina sta cercando una soluzione condivisa per la Casa del Combattente. Oggi, la sindaca, l’assessora all’Urbanistica e il presidente della Fondazione hanno incontrato il presidente dell’ente proprietario dell’immobile. La riunione si è svolta in presenza di rappresentanti istituzionali, senza ulteriori dettagli sui contenuti discussi. La questione riguarda il futuro dell’edificio e le possibili modalità di intervento.
Si lavora a una soluzione condivisa per risolvere la questione della Casa del Combattente. Per questo oggi la sindaca di Latina, Matilde Celentano, insieme all’assessora all’Urbanistica, Annalisa Muzio, e al presidente della Fondazione Latina 2032, Vincenzo Zaccheo, ha incontrato il presidente. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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