Casa del Combattente il Comune di Latina al lavoro per una soluzione condivisa

Il Comune di Latina sta cercando una soluzione condivisa per la Casa del Combattente. Oggi, la sindaca, l’assessora all’Urbanistica e il presidente della Fondazione hanno incontrato il presidente dell’ente proprietario dell’immobile. La riunione si è svolta in presenza di rappresentanti istituzionali, senza ulteriori dettagli sui contenuti discussi. La questione riguarda il futuro dell’edificio e le possibili modalità di intervento.

Si lavora a una soluzione condivisa per risolvere la questione della Casa del Combattente. Per questo oggi la sindaca di Latina, Matilde Celentano, insieme all’assessora all’Urbanistica, Annalisa Muzio, e al presidente della Fondazione Latina 2032, Vincenzo Zaccheo, ha incontrato il presidente. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook

Notizie e thread social correlati

Il governo al lavoro per idonei e comuni in dissesto: si cerca una soluzione condivisa con AnciIl governo sta lavorando per trovare una soluzione che coinvolga gli idonei e i comuni in dissesto, dopo l’intervento del senatore di Fratelli...

Provinciali, Marco Alaia: "Il M5S ha rifiutato l'ipotesi di candidare un proprio esponente, ora al lavoro per una soluzione condivisa"Il Partito Democratico ha dichiarato di aver offerto la propria disponibilità a sostenere una candidatura per la Presidenza della Provincia di...

Temi più discussi: Casa del Combattente, il Comune di Latina cerca una soluzione con le associazioni d’arma; Casa del Combattente, Valletta: Il Comune si attivi con il Demanio; Città di Latina- Matilde Celentano-Casa del Combattente, il Comune lavora a una soluzione condivisa con le associazioni combattentistiche e d’arma; LATINA | Bersaglieri costretti a lasciare la sede storica: interviene la Lega.

Casa del Combattente, Valletta: Serve una soluzione per salvare la sede dei Bersaglieri latinaquotidiano.it/casa-del-comba… #Latina #Bersaglieri #CasaDelCombattente #VincenzoValletta #Lega #ClaudioBenacquista #PiazzaSanMarco x.com

ASH: Anteprime del Programma Giudice - Casa Uno, Combattente del Protettorato, Cambiando le Sorti e Promozione del Campionato Galattico Giorno 2 (Immagini nei commenti) reddit

Casa del Combattente, il Comune di Latina cerca una soluzione con le associazioni d’armaSi è svolto questa mattina un incontro tra l’amministrazione comunale di Latina e le associazioni combattentistiche e d’arma del territorio per affrontare il futuro della Casa del Combattente di Piazz ... radioluna.it

Casa del Combattente, Valletta: Serve una soluzione per salvare la sede dei BersaglieriIl consigliere comunale Vincenzo Valletta esprime solidarietà all’Associazione Nazionale Bersaglieri di Latina e annuncia una mozione per tutelare la Casa del Combattente ... latinaquotidiano.it