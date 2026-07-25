Luca Carboni ha raccontato che la figura di San Luca gli ha salvato la vita in due occasioni diverse. La prima volta, molti anni fa, evitò che fosse coinvolto in un incidente d’auto. La seconda, più recente, gli ha restituito la passione per la musica dopo aver affrontato una malattia, grazie all’intervento del suo amico e collega Cesare Cremonini. La sua narrazione si concentra sui momenti di svolta legati a questa figura religiosa.

Cernobbio (Como) – “ San Luca m’ha salvato due volte: la prima, tanti anni fa, da un incidente d’auto e la seconda, più di recente, restituendomi la voglia di fare musica, dopo la malattia, grazie al mio amico Cesare Cremonini ”. Ed è col placet del suo santo di riferimento che Luca Carbon i torna in concerto domani sera a Cernobbio per l’ultimo appuntamento di Lake Sound Park. “Sono cresciuto in una famiglia in cui la fede faceva parte della vita quotidiana” racconta, l’uomo che ha saputo trasformare a furor di popolo quel “Rio Ari O” con cui si apriva “.Intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film” nella formula magica di una carriera straordinaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La nuova vita di Luca Carboni: “La mia finestra aperta sul mistero”

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