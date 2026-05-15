Luca Carboni ha condiviso di aver provato sgomento e paura a causa della sua malattia, e ha raccontato di aver pensato che quei momenti potessero essere gli ultimi, decidendo di affrontarli con serenità. Lo scorso 12 maggio ha pubblicato il suo romanzo autobiografico intitolato “Luca non parlava mai”. La narrazione si concentra su eventi e sentimenti legati alla sua esperienza personale e alla malattia. La sua storia è stata condivisa pubblicamente attraverso questa pubblicazione.

Luca Carboni ha pubblicato il suo romanzo autobiografico “Luca non parlava mai”, uscito lo scorso 12 maggio. In occasione del lancio del volume ha rilasciato delle dichiarazioni a Il Secolo XIX. A proposito del titolo del libro “Luca non parlava mai” l’artista ha detto: “ La popolarità mi ha fatto soffrire, non ho mai sognato di essere protagonista in prima persona. Quindi, non davo mai troppo peso a certi aspetti. Semmai ho risposto con l’ironia”. “Prima fumavo molto, quindi avevo una voce roca, a tratti rock e profonda. – ha detto Carboni parlando anche della sua malattia ai polmoni, che ha curato – Adesso è più pulita e brillante. Quando mi curavo, ho messo da parte la musica in favore della pittura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Luca Carboni: “Ho provato sgomento e paura per la mia malattia. Ho anche pensato che fossero gli ultimi momenti e quindi avrei dovuto lasciare tutto con serenità”

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