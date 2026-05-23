Luminarie di Luca Carboni | raccolti più di 37mila euro per BolognAccoglie Questa città è da sempre aperta al mondo

Notizia in breve

L’asta benefica delle luminarie di Luca Carboni, intitolata “Bologna è una regola”, ha raccolto oltre 37.000 euro. I fondi saranno destinati a BolognAccoglie, iniziativa di solidarietà locale. La vendita delle luminarie ha coinvolto numerosi partecipanti e ha sottolineato l’apertura della città verso iniziative di solidarietà e inclusione. La manifestazione si è svolta con successo, evidenziando l’interesse della comunità per cause benefiche.