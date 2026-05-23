Luminarie di Luca Carboni | raccolti più di 37mila euro per BolognAccoglie Questa città è da sempre aperta al mondo

Da ilrestodelcarlino.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’asta benefica delle luminarie di Luca Carboni, intitolata “Bologna è una regola”, ha raccolto oltre 37.000 euro. I fondi saranno destinati a BolognAccoglie, iniziativa di solidarietà locale. La vendita delle luminarie ha coinvolto numerosi partecipanti e ha sottolineato l’apertura della città verso iniziative di solidarietà e inclusione. La manifestazione si è svolta con successo, evidenziando l’interesse della comunità per cause benefiche.

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Bologna, 23 maggio 2026 –  Grande successo per l’ asta benefica delle luminarie ‘ Bologna è una regola ’ di Luca Carboni: sono stati raccolti 37.700 euro, che andranno interamente devoluti al progetto BolognAccoglie. Nella cornice di Palazzo Re Enzo, si è svolta la serata alla presenza del cantautore bolognese: il testo della sua celebre canzone, per il periodo natalizio, ha riempito via Indipendenza con ben venti frasi. Carboni ha deciso, con il Comune e la Città metropolitana, di donare  le luminarie alle tre Fondazioni Istituto Ortopedico Rizzoli, Policlinico Sant’Orsola e Ricerca Scienze Neurologiche, per sostenere l’importante lavoro di accoglienza abitativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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