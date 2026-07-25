La nuova Promozione | Civitanovese senza rivali

"Con questo organico, la Civitanovese non dovrebbe avere problemi a vincere il campionato. Le contendenti? Al momento, dico Azzurra Colli e Mariner". L’occhio esperto sulla Promozione del tecnico Francesco Nocera conferma le impressioni che tutti hanno sulla rosa con cui i rossoblù affronteranno il prossimo torneo di Promozione, "una formazione – ricorda Nocera – che era stata costruita per i primi posti in Eccellenza e che adesso si ritrova in Promozione. Sicuramente ci sono tutte le progettualità per vincere". Proprio alla guida dei rivieraschi, l’allenatore di origine campane vinse il campionato di Promozione 2022-23. In quell’annata... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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La nuova Promozione: Civitanovese senza rivaliL’esperto allenatore Nocera valuta le forze al via del campionato: Al momento dietro la formazione rossoblù vedo Azzurra Colli e Mariner. sport.quotidiano.net