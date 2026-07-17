Civitanovese è Promozione | Eccellenza rischiosa

Domani mattina si terrà una conferenza stampa non ufficiale per discutere del futuro della Civitanovese, dopo che la squadra non ha ottenuto l'accesso all’Eccellenza. La società ha deciso di convocarla per fare chiarezza sulla situazione e sui prossimi passi. La decisione di non approdare in Eccellenza ha generato incertezza tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La conferenza si concentrerà sui piani futuri e sulle eventuali azioni da intraprendere.

Una conferenza stampa è convocata, anche se non ancora ufficialmente, domani mattina per fare chiarezza sul futuro prossimo della Civitanovese a margine del mancato approdo in Eccellenza. Sul massimo torneo regionale erano proiettate le aspirazioni del club rossoblù, che con il Montegranaro di Andrea Tosoni aveva raggiunto un accordo per un conferimento d’azienda che in buona sostanza avrebbe permesso ai rossoblù di ripartire dall’Eccellenza usufruendo del titolo sportivo dei calzaturieri. Una strada tortuosa che, alla fine, le due società hanno deciso di abbandonare: "La società sportiva Civitanovese Calcio 1919 comunica che in data... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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