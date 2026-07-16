Alla fine della giornata, si è deciso che la Civitanovese rimarrà in Promozione, mentre il Montegranaro disputerà il campionato di Eccellenza. La notizia, ancora da confermare, è arrivata nel tardo pomeriggio durante un incontro al Polisportivo. La decisione ha lasciato molti tifosi e addetti ai lavori sorpresi, dopo una giornata intensa e agitata nella zona dell’Adriatico.

La Civitanovese disputerà il campionato di Promozione, il Montegranaro quello di Eccellenza. Tutto resta com’è. Questa la clamorosa indiscrezione, ancora da verificare, che piomba sul Polisportivo al termine di una giornata da bollino rosso in riva all’Adriatico. Le due domande di affiliazione presentate dai club non avrebbero ricevuto l’approvazione della Figc. Nello specifico, forse una delle due domande sarebbe accettata, ma l’altra rifiutata. In questo modo solo una delle due squadre avrebbe potuto continuare la propria attività nella categoria richiesta. Dunque, i rossoblù ripartiranno dalla Promozione con una squadra al momento già formata da tredici elementi ufficializzati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Doccia fredda per i tifosi rossoblù. La Civitanovese resta in Promozione

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