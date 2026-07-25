I presidenti della società di serie B interregionale della provincia di Macerata fanno quadrato per respingere la decisione della Federazione nazionale di collocarle nella Conference Sud, in un girone peraltro a 16 squadre, composto da formazioni della Puglia e della Basilicata. Parliamo di Recanati, Porto Recanati, Civitanova e Matelica, fortemente penalizzate da questa scelta "infelice" - come è stata definita - che condizionerà economicamente e tecnicamente la stagione. Ieri c’è stata una riunione ad Ancona con i vertici della Federazione regionale, lunedì una delegazione andrà a Roma a incontrare i vertici nazionali che si occupano della formulazione di gironi e calendari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La nuova B Interregionale di basket, la presidentessa Sonaglia. "Tegola per Matelica e le altre maceratesi»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Basket Serie B Interregionale Play-off. La Mens Sana affila le armi. Mercoledì primo atto con BorgomaneroLa squadra di basket di Siena ha svolto una sessione di allenamento in palestra e sul parquet di Viale Sclavo, in vista di gara 1 dei quarti di...

Basket - Serie "B» femminile interregionale: play-off, gara tre. Green Le Mura-Sisas. Oggi la sfida decisivaOggi alle 18 si disputa la terza e decisiva partita dei play-off di Serie B femminile tra Green Le Mura Spring e Sisas Perugia.

Temi più discussi: Novipiù, ecco il girone di Serie B Interregionale; Basket, Serie B Interregionale: Il Basket Benevento mette a segno una nuova operazione in entrata con l'arrivo della guarda-ala Luca Migone; B interregionale di basket, il girone del Pizzighettone; Dinamo Gorizia e Falconstar riconfermate nel Girone B della Serie B interregionale.

BASKET, SERIE B INTERREGIONALE, VIRTUS MATERA CONFERMA LA GUARDIA FRANCESCO MARAGLINO x.com

Thread di partita - Francia U20 vs Nuova Zelanda U20 | Campionato Mondiale Juniores 2026 reddit

La nuova B Interregionale di basket, la presidentessa Sonaglia. Tegola per Matelica e le altre maceratesiI presidenti della società di serie B interregionale della provincia di Macerata fanno quadrato per respingere la decisione ... sport.quotidiano.net

The new Interregional B basketball team, President Sonaglia: It's a blow for Matelica and the other Macerata teams.The presidents of the interregional Serie B clubs in the province of Macerata are uniting to reject the decision ... sport.quotidiano.net