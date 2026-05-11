La squadra di basket di Siena ha svolto una sessione di allenamento in palestra e sul parquet di Viale Sclavo, in vista di gara 1 dei quarti di finale dei play-off di Serie B Interregionale, che si terrà mercoledì sera alle 20,45 contro il College Basket Borgomanero. La partita rappresenta il primo atto di una serie che si deciderà nelle prossime sfide.

E’ stata una domenica di lavoro in palestra e sul parquet centrale di Viale Sclavo per la Note di Siena che si prepara a gara 1 dei quarti di finale play-off in programma mercoledì sera alle 20,45 contro il College Basket Borgomanero. Presenti anche Perin e Jokic che sono reduci da tre gare e la speranza è quella di recuperare almeno uno dei due per allungare definitivamente le rotazioni ma non verranno, come è consuetudine già da inizio stagione, forzati i tempi in caso di condizione non perfetta del play grossetano e del lungo montenegrino. Chi è già rientrato destando impressioni positive è invece Prosek che contro Jesi sia in gara 1 che in gara 2 ha saputo ritagliarsi un po’ di spazio dopo due mesi e mezzo ai box.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket Serie B Interregionale Play-off. La Mens Sana affila le armi. Mercoledì primo atto con Borgomanero

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