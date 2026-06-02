Basket - Serie B femminile interregionale | play-off gara tre Green Le Mura-Sisas Oggi la sfida decisiva

Oggi alle 18 si disputa la terza e decisiva partita dei play-off di Serie B femminile tra Green Le Mura Spring e Sisas Perugia. La sfida rappresenta la conclusione della serie, dopo che le squadre si sono affrontate nelle prime due gare. La partita si svolge in un contesto di eliminazione diretta, dove la vincente avanzerà al turno successivo. Non sono stati comunicati dettagli sui punteggi o sulla composizione delle squadre.

E’ la gara che vale un’intera stagione quella che affronterà, oggi, alle 18, in gara tre, il Green Le Mura Spring, contro Sisas Perugia. Torna al "Palatagliate" la serie della finale contro le umbre, ma, adesso, non ci sono più appelli: o si va ad Udine o si sciolgono le righe. E, forse, per questo si è trattato, finora, di una serie sempre molto intensa dal punto di vista agonistico. È la bellezza del basket. Le biancorosse sono riuscite a ricucire, portandosi a casa la sfida del Palapellini e riprendendosi il vantaggio del fattore campo. Quello del "Palatagliate" sarà l’ultimo dei verdetti per conoscere le pretendenti alle tre promozioni in "A2". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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