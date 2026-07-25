La Milano Beauty Week vetrina di un’industria che vale 18 miliardi

La Milano Beauty Week si svolgerà dal 16 al 20 settembre, con un settore che impiega circa 500.000 persone e fattura 18 miliardi di euro. L’evento è stato presentato come parte di una crescita continua dell’industria cosmetica, con l’obiettivo di consolidare la sua presenza internazionale. Questa edizione segna una nuova fase per l’iniziativa, nata cinque anni fa, in collaborazione con le principali fiere di settore.

Si terrà dal 16 al 20 settembre. Il settore, in costante sviluppo, impiega 500.000 addetti. È stata presentata la Milano Beauty Week 2026, iniziativa di Cosmetica Italia, in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence che, a cinque anni dalla sua nascita, entra in una nuova fase della sua storia. Protagonista dell’edizione 2026 sarà il tema dell’essenzialità, scelto per raccontare il valore autentico del cosmetico nella vita quotidiana. Milano Beauty Week conferma così la propria evoluzione verso una vera e propria piattaforma culturale capace di raccontare il valore di uno dei comparti più dinamici del made in Italy, un’industria che nel 2025 ha raggiunto il valore record di 18 miliardi di euro di fatturato, con 8,6 miliardi di export e una filiera che genera complessivamente 49 miliardi di valore economico e coinvolge circa 500. 🔗 Leggi su Laverita.info

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