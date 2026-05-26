Dispositivi medici una filiera strategica che vale 18,1 miliardi

Il settore dei dispositivi medici in Italia genera un valore di 18,1 miliardi di euro. La filiera coinvolge più di 4.000 aziende, che operano in un mercato in crescita. La produzione comprende dispositivi diagnostici, impianti e strumenti chirurgici. Il settore rappresenta una componente chiave dell’industria sanitaria nazionale, con un impatto rilevante sull’economia e sull’occupazione. La domanda di dispositivi medici continua ad aumentare, sostenuta dall’innovazione tecnologica e dall’invecchiamento della popolazione.

Il settore dei dispositivi medici conferma la sua centralità nel sistema industriale italiano: oltre 4.600 imprese che impiegano quasi 134mila persone, per un valore totale del mercato di 18,1 miliardi di euro. Numeri che posizionano il comparto italiano al quarto posto in Europa, alle spalle di Germania, Francia e Regno Unito, con una quota dell’11,7% del mercato. A restituire una fotografia puntuale dello stato di salute della filiera è il Rapporto Pri – Produzione, ricerca e innovazione del Centro studi di Confindustria dispositivi medici, presentato al ministero delle Imprese e del Made in Italy. Dispositivi medici: una filiera strategica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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