cosmetica italia presenta la quinta edizione di milano beauty week

Questa mattina, nella Sala Alessi di Palazzo Marino, si è svolta la conferenza stampa di presentazione della quinta edizione di Milano Beauty Week 2026. L’evento è organizzato da Cosmetica Italia in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence. La manifestazione si svolgerà a Milano e coinvolgerà vari settori della cosmetica, con appuntamenti e iniziative dedicate. La presentazione ha coinvolto rappresentanti delle associazioni coinvolte e si è concentrata sui dettagli dell’edizione in programma.

Si è tenuta questa mattina, presso la Sala Alessi di Palazzo Marino, la conferenza stampa di presentazione della Milano Beauty Week 2026, iniziativa di Cosmetica Italia, in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence. A cinque anni dalla sua nascita, Milano Beauty Week entra in una nuova fase della sua storia. Dal 16 al 20 settembre un programma ancora più ricco di eventi, esperienze e appuntamenti aperti al pubblico trasformeranno Milano e il territorio in un grande laboratorio diffuso dedicato alla cultura della bellezza e del benessere. Protagonista dell'edizione 2026 sarà il tema dell'essenzialità, scelto per raccontare il valore autentico... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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