la mia vita lungo le rive del po

Un uomo di 69 anni, pensionato, è stato trovato lungo le rive del Po a Torricella di Sissa, in provincia di Parma, con una barca da pescatore. L’uomo è stato ripreso in un video realizzato da una testimone. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze o sulle eventuali motivazioni di questa presenza. La vicenda è stata documentata attraverso le immagini condivise online.

Giuseppe Messina, 69 anni, pensionato, e la barca da pescatore a Torricella di Sissa (Parma). Video di Rita Bartolomei. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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