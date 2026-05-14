Ravanelli | Rispetto alla mia Juve a quella di oggi manca un po’ tutto Vlahovic? Io feci uno degli errori più grandi della mia vita lasciando questo club – VIDEO
L’ex calciatore, intervenuto al Salone del Libro, ha commentato le differenze tra la squadra di oggi e quella in cui giocava in passato, affermando che manca un po’ di tutto rispetto a quella di allora. Ha parlato anche di Vlahovic, definendolo come un giocatore di grande talento, e ha ricordato di aver commesso un grave errore nel lasciare il club in passato. Le sue parole sono state riprese in un video pubblicato online.
di Andrea Bargione Ravanelli: «Rispetto alla mia Juve a quella di oggi manca un po’ tutto». Le dichiarazioni dell’ex calciatore direttamente dal Salone del Libro. (inviato al Salone del Libro di Torino) – Fabrizio Ravanelli è intervenuto dal Salone del Libro di Torino. Di seguito le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO EMOZIONI – « Il titolo “Stasera la vinciamo noi” rappresenta appieno quella che era la nostra mentalità, perchè siamo entrati in campo consapevoli che avremmo dato tutti noi stessi, che l’Ajax avrebbe dovuto ucciderci per vincere quella partita. Vincere la Champions con la Juventus rappresenta una delle più grandi soddisfazioni non solo per me ma per tutto quel gruppo, perchè era stata costruita quella finale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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