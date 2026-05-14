Ravanelli | Rispetto alla mia Juve a quella di oggi manca un po’ tutto Vlahovic? Io feci uno degli errori più grandi della mia vita lasciando questo club – VIDEO

L’ex calciatore, intervenuto al Salone del Libro, ha commentato le differenze tra la squadra di oggi e quella in cui giocava in passato, affermando che manca un po’ di tutto rispetto a quella di allora. Ha parlato anche di Vlahovic, definendolo come un giocatore di grande talento, e ha ricordato di aver commesso un grave errore nel lasciare il club in passato. Le sue parole sono state riprese in un video pubblicato online.

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