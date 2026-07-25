La lezione di Giuseppe Dossetti tra fede Costituzione e impegno civile

È stato aperto un procedimento legale contro un medico di guardia turistica, accusato di aver rifiutato assistenza a turisti nelle isole di Bacoli, Ischia e Procida. Il servizio di guardia medica turistica non è stato ancora istituito nelle zone, e questa vicenda ha sollevato questioni sulla copertura sanitaria per i visitatori. La questione riguarda la mancata organizzazione di un servizio che garantisca assistenza medica durante i periodi di alta affluenza turistica.

Guardia Medica Turistica a Bacoli, Ischia e Procida: perché il servizio non è stato istituito? Nel panorama del Novecento italiano poche figure hanno attraversato con la stessa intensità ambiti apparentemente lontani come politica, diritto, spiritualità e cultura civile. Giuseppe Dossetti (1913–1996) appartiene a quella rara categoria di protagonisti la cui biografia si intreccia con la storia della Repubblica, lasciando un’eredità che continua a interrogare il presente. Costituente, esponente di primo piano della Democrazia Cristiana, sacerdote, monaco e protagonista del dibattito pubblico negli anni della crisi della Prima Repubblica, Dossetti ha rappresentato un originale punto di incontro tra l’impegno politico e la ricerca spirituale. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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