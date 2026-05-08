Fede democrazia e impegno civile | nella chiesa di San Pietro incontro dedicato a Vittorio Bachelet

Nella chiesa di San Pietro si è svolto un incontro dedicato a Vittorio Bachelet, incentrato sui temi di fede, democrazia e impegno civile. L'evento ha offerto un'occasione per riflettere sui valori fondamentali legati alla testimonianza cristiana e al ruolo della partecipazione civica. Durante l'incontro sono stati presentati discorsi e interventi che hanno sottolineato l’importanza di questi principi nella vita pubblica e nella società.

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Un momento di riflessione sui valori della democrazia, dell’impegno civile e della testimonianza cristiana attraverso la figura di Vittorio Bachelet. È il tema dell’incontro organizzato dall’Azione Cattolica Italiana – Arcidiocesi di Agrigento, settore adulti, in programma domenica 10 maggio alle.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Pasqua 2026: arte e fede si fondono nella Chiesa di San GiuseppeLa Chiesa di San Giuseppe al Corso a Reggio Calabria si trasforma in un palcoscenico vivente dove arte, fede e tradizione si intrecciano per... Mandorlo in Fiore, nella chiesa di San Pietro il concerto "Pacem in Terris" con coro e orchestraStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Un grande concerto... Contenuti di approfondimento Giubileo Famiglie: Acli, in 400 a san Pietro per un gesto di fede e impegnoOltre 400 membri delegati delle Acli hanno partecipato lo scorso fine settimana, a Piazza San Pietro, al Giubileo dedicato alla famiglia, ai bambini, nonni e anziani. A guidare la delegazione Lidia ... agensir.it Amici di San Pietro al Monte. Mezzo secolo di impegnoMezzo secolo di Amici di San Pietro al Monte di Civate. I volontari che dal 1975 si occupano di... Mezzo secolo di Amici di San Pietro al Monte di Civate. I volontari che dal 1975 si occupano di ... ilgiorno.it