Tre serate tra fede e impegno civile | debutta la Settimana Sociale Interdiocesana

Dal 18 al 21 maggio 2026 si terrà la prima edizione della Settimana Sociale Interdiocesana, organizzata dalla Diocesi di Rimini e dalla Diocesi di San Marino-Montefeltro. L’evento prevede quattro serate dedicate a temi che uniscono fede e impegno civile. La manifestazione si svolgerà in diverse location delle due diocesi e coinvolgerà rappresentanti religiosi, civili e cittadini interessati a approfondire queste tematiche.

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La Diocesi di Rimini e la Diocesi di San Marino-Montefeltro promuovono la prima edizione della Settimana Sociale Interdiocesana, in programma dal 18 al 21 maggio 2026, dal titolo “Gioia e speranza, oggi. Abitare il nostro tempo quando tutto sembra fragile”. L’iniziativa, proposta dagli uffici di.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Lorefice e Mattarella: il dialogo tra fede e impegno civile a PalermoPresso la Facoltà Teologica di Sicilia si è svolto un incontro dal forte impatto civile e religioso, dedicato alla figura di Piersanti Mattarella e... Lourdes 2026: il viaggio di fede tra cura e impegno sociale? Cosa sapere L'Arcidiocesi di Fermo organizza il pellegrinaggio a Lourdes dal 20 al 24 luglio 2026.