Una grandinata ha colpito martedì una concessionaria, danneggiando circa mille veicoli parcheggiati all'esterno. I danni sono stimati in almeno 5 milioni di euro. La concessionaria aveva circa mille auto in esposizione, tutte coinvolte dal maltempo. La grandine ha provocato ammaccature e rotture su veicoli di diverse marche e modelli. La struttura si trova nel centro Italia ed è tra le più grandi della regione. Nessuna informazione su eventuali feriti o danni a strutture.

SAN BENEDETTO Mille auto danneggiate per almeno 5 milioni di euro: se la Emilcar non fosse tra le più forti concessionarie del Centro Italia, la grandinata di martedì l’avrebbe messa sul lastrico. L’attività commerciale di Emilio Scartozzi invece ce la farà a superare anche il momento drammatico anche se non sarà facile. Il racconto «È stata davvero una botta tremenda - ammette il titolare - arrivata in un momento nel quale avevamo fatto incetta di automobili. Il core business della nostra azienda, infatti, è l’usato: dalle auto di seconda mano a quelle a chilometro zero, ai mezzi aziendali che hanno pochi chilometri, 10-15mila. Tutti questi erano parcheggiati nei nostri tre spazi. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - La grandine devasta la concessionaria Emilcar di Scartozzi: «Avevamo mille auto parcheggiate, ora contiamo danni per 5 milioni»

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