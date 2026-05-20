Un uomo di 29 anni di nazionalità camerunense è stato espulso dopo aver aggredito con un taglierino un volontario della Caritas e aver danneggiato circa 20 auto parcheggiate. L’episodio si è verificato lunedì scorso nella città, portando all’avvio delle procedure di allontanamento dall’Italia. La polizia ha riferito che il soggetto era già sotto osservazione prima dell’aggressione. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di bloccare l’uomo e di avviare le pratiche di espulsione.

TREVISO Procedimento di espulsione avviato per il 29enne camerunense che lunedì scorso si era scagliato con un taglierino contro un volontario della Caritas. E sempre lui è il responsabile degli atti di vandalismo messi a segno a fine aprile a Monigo quando, durante una notte di follia, sono state danneggiate una ventina di auto in sosta, una addirittura data alle fiamme. Gli agenti della questura, dopo una breve indagine, lo hanno identificato e avviare l’iter di allontanamento dal paese. L’episodio più grave è quello capitato alla Caritas. Il 29enne, mentre si trovava alla mensa di via Vernier, è prima andanto in escandescenza poi, brandendo un taglierino, si è scagliato contro un volontario ferendolo al volto per poi scappare non prima però di aver seminato il panico un po’ ovunque. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Aggredisce operatore Caritas al volto con il taglierino e devasta 20 auto parcheggiate: ?espulso 29enne camerunense

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