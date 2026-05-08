Stroncato traffico di cocaina nella concessionaria d’auto | la droga veniva nascosta nelle auto parcheggiate nel piazzale

Nella giornata del 8 maggio 2026, sono state eseguite quattro misure cautelari nelle province di Pesaro Urbino e Rimini. Le indagini hanno portato alla scoperta di un traffico di cocaina nascosta all’interno di veicoli parcheggiati in una concessionaria. La droga veniva occultata nelle auto presenti nel piazzale della concessionaria, e le autorità hanno agito per fermare le attività illegali.

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Rimini, 8 maggio 2026 – Quattro misure cautelari tra le province di Pesaro Urbino e Rimini emesse a seguito di un'indagine su un presunto traffico di cocaina sviluppato attorno a una concessionaria d'auto di Sassofeltrio (Rimini) e collegato anche alla morte per overdose di un 40enne di Lunano (Pesaro Urbino). È questo l'esito dell'operazione eseguita all'alba di oggi dai carabinieri di Urbino. Le accuse, nei confronti dei quattro soggetti sono, a vario titolo, di detenzione e spaccio continuato di sostanze stupefacenti, morte come conseguenza di altro delitto e tentata estorsione. L'inchiesta era nata dal decesso per overdose da cocaina di un uomo di 40 anni residente a Lunano, trovato senza vita nella propria abitazione nel luglio 2024.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stroncato traffico di cocaina nella concessionaria d’auto: la droga veniva nascosta nelle auto parcheggiate nel piazzale Notizie correlate Maiori, arresto per droga: trovata cocaina nascosta nell’autoArresto a Maiori nell’ambito di un’attività di controllo del territorio condotta dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Amalfi. La cocaina nascosta nella plancia dell’auto: arrestati due giovani a PioltelloPioltello (Milano), 28 febbraio 2026 – Usavano un’auto viola per ricevere i clienti, qualche istante per lo scambio droga-denaro, e poi via con... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Traffico di droga gestito dal carcere, nove arresti; Sedici chili di hashish nascosti a Cotignola; Cronaca. Droga nel freezer e contanti nelle scarpe: smantellata la centrale dello spaccio gestita da una coppia a Bellaria Igea Marina; Bazar della cocaina nel canneto a Sant'Elpidio a Mare. Blitz nel bivacco, preso il pusher campeggiatore. Stroncato traffico di cocaina nella concessionaria d’auto: la droga veniva nascosta nelle auto parcheggiate nel piazzaleQuattro arresti tra Pesaro e Rimini per una rete di spaccio (oltre 200 episodi contestati tra agosto 2024 e ottobre 2025) radicata da tempo a Sassofeltrio. Gli acquirenti ricevevano foto dell'auto in ... ilrestodelcarlino.it Stroncato un traffico di droga tra Reggio e Modena, tre arresti: sequestrati 6,5 kg di hashish e cocainaReggio Emilia, 19 febbraio 2026 – I carabinieri stroncano un traffico di stupefacenti nel comprensorio ceramico, sequestrando 6,5 chili tra hashish, cocaina e chetamina. Tre le persone finite in ... ilrestodelcarlino.it MAXI-SEQUESTRO Duro colpo al contrabbando di sigarette: la Finanza di Roma ha stroncato un traffico milionario a Setteville. Giro d'affari milionario TUTTI I PARTICOLARI L'articolo al link nel primo commento #roma #contrabbando #sigarette #gu - facebook.com facebook