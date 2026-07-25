La gonna pareo è considerata un must have per l’estate 2026. Recentemente, è stata indossata da una nota conduttrice in un look estivo. L’accessorio ha catturato l’attenzione come elemento di tendenza stagionale. Con l’avvio della stagione calda, molte persone stanno scegliendo questo capo per le vacanze e il tempo libero. La moda estiva si concentra su capi leggeri e pratici, e la gonna pareo si conferma tra i preferiti.

La gonna pareo che ha sfoggiato Bianca Guaccero nel suo look estivo è uno degli accessori must have dell’estate. L’estate è entrata nel vivo e, per molti, il conto alla rovescia verso le vacanze è ormai iniziato. Tra valigie da preparare, costumi da scegliere e look da sfoggiare tra spiaggia e aperitivi al tramonto, c’è un capo che sta conquistando sempre più spazio nei guardaroba. Si tratta della gonna pareo, il modello destinato a diventare uno dei grandi protagonisti della stagione estiva. Versatile, fresca e perfetta sia per il mare che per le serate estive, la gonna pareo è stata scelta anche da Bianca Guaccero, che nelle ultime ore ha condiviso alcuni scatti realizzati nella sua amata Puglia. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - La gonna pareo è l’accessorio must have per l’estate 2026: il look di Bianca Guaccero

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La gonna pareo, come quella di Bianca Guaccero, è l’accessorio da avere per l’estate 2026Una gonna pareo, simile a quella indossata da una nota conduttrice, si conferma tra gli accessori più richiesti per l’estate 2026.

La gonna pareo è il jolly dell’estate 2026La gonna pareo si conferma un capo versatile dell’estate 2026, utilizzato sia come copricostume che in città.

Temi più discussi: Con un pareo e una camicia Bianca Guaccero mostra tutto ciò di cui abbiamo questa estate per essere alla moda; La gonna pareo, come quella di Bianca Guaccero, è l’accessorio da avere per l’estate 2026; A 61 anni Cristina Parodi ci insegna come indossare il pareo (anche) in città; Il bikini crochet è il must have dell'estate: da Elena D'Amario a Rosa Perrotta, sulle spiagge è uncinetto mania.

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