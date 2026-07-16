La gonna pareo si conferma un capo versatile dell’estate 2026, utilizzato sia come copricostume che in città. Può essere indossata durante le giornate calde o di sera, come alternativa al mini dress a stampa. La tendenza vede il ritorno di questo capo, tradizionalmente associato alla spiaggia, anche per usi quotidiani lontano dal mare. La gonna pareo mantiene il suo ruolo di elemento pratico e adattabile alle diverse occasioni stagionali.

P areo o gonna? Tutti e due. Il più intramontabile tra i copricostumi nell’estate 2026 si indossa anche lontano dalla spiaggia. In città, quando il termometro si alza; oppure di sera come alternativa al classico mini dress a stampa. Gonna pareo in città: 5 outfit per abbinarla con stile X Leggi anche › Stufe del solito pareo? I copricostumi più originali dell’estate 2026 Il modello da cui partire: ampio, leggero e coloratissimo. Come mettere il pareo in modo da creare un outfit a prova di asfalto originale? Ecco 5 idee di styling a tutto glamour che esulano dal fuori acqua e conquistano le vie del centro. A luglio e ad agosto, perlomeno. Leggi anche › Oltre il solito pareo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La gonna pareo è il jolly dell’estate 2026

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