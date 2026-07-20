La gonna pareo come quella di Bianca Guaccero è l'accessorio da avere per l'estate 2026

Da fanpage.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una gonna pareo, simile a quella indossata da una nota conduttrice, si conferma tra gli accessori più richiesti per l’estate 2026. La gonna, avvolgente e versatile, si indossa facilmente e si abbina con diversi capi estivi. La sua presenza tra le tendenze di stagione è evidente nelle vetrine e tra le proposte di stilisti. È considerata un elemento essenziale per completare look leggeri e pratici durante i mesi caldi.

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L'accessorio che non può proprio mancare in valigia? La gonna pareo, l'assoluto must dell'estate 2026, come dimostrato da Bianca Guaccero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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