La gonna pareo come quella di Bianca Guaccero è l'accessorio da avere per l'estate 2026

Notizia in breve

Una gonna pareo, simile a quella indossata da una nota conduttrice, si conferma tra gli accessori più richiesti per l’estate 2026. La gonna, avvolgente e versatile, si indossa facilmente e si abbina con diversi capi estivi. La sua presenza tra le tendenze di stagione è evidente nelle vetrine e tra le proposte di stilisti. È considerata un elemento essenziale per completare look leggeri e pratici durante i mesi caldi.